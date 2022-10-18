Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'de dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Kadın Cinayeti#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 16:06

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Ömer Sorguç, boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç ile kayınpederi Şahin Kılıç'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi’nde meydana geldi. Ömer Sorguç, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı Beyza Sorguç ile konuşmak için kayınpederi Şahin Kılıç'a ait eve gitti. Burada eşi ile konuşmak istediğini söyleyen Ömer Sorguç, olumsuz cevap alınca aile üyeleriyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer Sorguç, yanında getirdiği pompalı tüfekle binanın önünde bulunan kayınpederi Şahin Kılıç’a ve merdivenlerdeki eşi Beyza Sorguç’a ateş etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, baba ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Sorguç ile Kılıç'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Kızı ve eşini kaybeden Ayşegül Kılıç, "Beni de vuracak diye aşağıya inemedim. Korktum" diyerek gözyaşı döktü.

Haberin Devamı

Polis, olayın ardından kaçan Ömer Sorguç'u yakalayıp, gözaltına aldı. Sorguç’un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Kadın Cinayeti#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi
Her şey bir eşek şakasıyla başladı... Honduraslı Maradonanın gerçek hikâyesi...

Her şey bir eşek şakasıyla başladı... Honduraslı Maradona'nın 'gerçek' hikâyesi...

#Alexander Lopez
Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi
Her şey bir eşek şakasıyla başladı... Honduraslı Maradonanın gerçek hikâyesi...

Her şey bir eşek şakasıyla başladı... Honduraslı Maradona'nın 'gerçek' hikâyesi...

#Alexander Lopez
Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci