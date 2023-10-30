×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'de 17 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Motosikletiyle seyir halindeyken parke taşı atıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Dilovası#Motosiklet
Kocaelide 17 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Motosikletiyle seyir halindeyken parke taşı atıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 11:49

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 17 yaşındaki Yunus Tanko'ya motosikletiyle seyir halindeyken parke taşı atıldı. Parke taşı isabet etmeyen ancak yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra motosikletten düşen Yunus Tanko , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yunus Tanko'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Yunus Tanko'ya (17), kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından parke taşı atıldı. Parke taşı isabet etmeyince yoluna devam eden Tanko, yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Devrilen motosikletten düşerek yaralanan çocuk, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tanko, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kocaelide 17 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Motosikletiyle seyir halindeyken parke taşı atıldı

İlk belirlemelere göre Yunus Tanko'nun vücudunda yara ve darbe izine rastlanmadığı bildirildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Yunus Tanko'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Dilovası#Motosiklet

BAKMADAN GEÇME!