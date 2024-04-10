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Kocaeli Körfez 'de TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

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#Kocaeli#Körfez#Trafik
Kocaeli Körfez de TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 12:15

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, TEM yolu bağlantı yolunda, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM yolunun Körfez ilçesi bağlantı yolu, Karayolları Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 4 otomobilin arka arkaya çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM’in Ankara yönünde kısa bir süre ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normal akışına döndü.

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#Kocaeli#Körfez#Trafik

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