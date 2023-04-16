Kızılay’ın bağış çağrısı sonrası kan stokları günlük 25 bin üniteye yükseldi

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Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Pazarcık ve Elbistan merkezli deprem felaketlerinin ardından vatandaşların kan bağışı çağrılarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Deprem nedeniyle kana ihtiyacı olan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının yüzde 100 oranda karşılandığını vurgulayan Saygılı, "6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrası vatandaşların duyarlılığı ve yoğun desteği sayesinde Kızılay ulusal kan stok seviyesi 90 bin ünite seviyelerine çıktı. Böylelikle depremzede vatandaşlarımızın ve tüm hastanelerin kan ihtiyaçları yüzde 100 oranında karşılanmıştı" diye konuştu.

ÇAĞRILAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ; STOKLAR 25 BİN ÜNİTEYE ÇIKTI

Her yıl olduğu gibi ramazan ayının başlaması ile kan stoklarında ciddi oranda düşüş yaşanmaya başladığını söyleyen Saygılı, ulusal kan stoklarının günlük 50 bin ünite üzerindeyken 20 bin ünite seviyesine düştüğünü ifade etti. Bunun üzerine Kızılay’dan 'önemli duyuru' başlığı ile çağrılar yapıldığını hatırlatan Saygılı, "Son 3 günde Kızılay'ın aldığı kan bağışları, hastanelerin günlük kullanım sayısının üzerine çıktı. Böylece ulusal kan stoklarına da takviye yapma imkanı doğdu. Kızılay’ın tuttuğu ulusal kan stokları yeniden günlük 25 bin ünitenin üzerine çıkarak artışını sürdürüyor. Öyle ki, geçtiğimiz yıl ramazan ayına göre günlük yaklaşık yüzde 25 oranında daha fazla bağış aldık. Yukarı yönlü bir iyileşme var ancak yeterli değil. Ulusal kan stokumuzu 50 bin ve üzerine çıkarmamız için tüm kan dostlarımızı bağış yapmaya davet ediyoruz" dedi.

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KAN HİZMET BİRİMLERİ İFTAR SONRASINDA DA AÇIK TUTULACAK

Ramazan Saygılı, Kızılay kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrar istenen seviyelere gelmesi için geçmiş yıllarda da olduğu gibi mesai saatlerinin değiştiğini ve kan hizmet birimlerinin iftar sonrasında da açık tutulacağını sözlerini ekledi. (DHA)