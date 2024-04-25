Kızıl kent Atina

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Mitolojide Yunanistan’ın başkenti Atina’nın yılın 300 günü güneşli, gökyüzünün de bulutsuz ve mavi olduğundan bahsedilir. Oysa Atinalılar iki gündür güne mavi değil, turuncu bir gökyüzü ile uyanıyorlar. Afrika’dan gelen çöl tozu, rüzgârların etkisiyle Atina’nın üzerine çöktü. Şehrin üzerine çöken toz bulutu görüş mesafesini etkilerken, Yunanistan Göğüs Hastalıkları Derneği, atmosferdeki çöl tozu parçacıklarının solunum rahatsızlığı olanlar için tehlike arz ettiği uyarısında bulundu.

Açıklamada, solunum sorunu ve kalp rahatsızlığı olanların açık havaya çıkmamaları, evlerinde pencerelerini kapalı tutmaları ve maske kullanmaları çağrısı yapıldı. Atina Rasathanesi Araştırmalar Enstütüsü turuncu gökyüzüyle ilgili, “Güneş, batış sürecinde alçalmaya başladığında, ışınları atmosferdeki toz tabakasının üzerine düşüyor. Böylece gökyüzünde, benzerini büyük yangınlarda ve yanardağ patlamalarında rastladığımız turuncu renk oluşuyor” açıklamasında bulundu. Atina’nın üzerine çöken çöl tozunun, bugünden itibaren dağılması bekleniyor.

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ÇÖL TOZU TÜRKİYE’DE

KUZEY Afrika’dan yayılıp Yunanistan’ın başkenti Atina’yı kızıla bürüyen toz taşınımı Türkiye’ye de ulaştı. Dün Marmara Bölgesi’nde etkili olmaya başlayan toz taşınımının İç Anadolu’ya doğru ilerleyerek iki gün daha ülkemizde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi’nde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

‘ATİNA’DAKİ GİBİ OLMAZ’

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise dün etkili olmaya başlayan toz taşınımının iki gün daha süreceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Afrika’dan Sahra Çölü üzerinden geldi ve Atina’da çok etkili oldu. Marmara ve Ege’nin bazı kesimlerinde etkili oluyor, daha sonra da İç Anadolu’ya geçecek. Tozun içinde demir bileşeni olduğu için kırmızı renkte. Atina’da kararlı bir atmosfer var, yukarıdan aşağıya inmiş. Yunanistan kızıla büründü. Aynı taşınım Türkiye’ye doğru yola çıktı. Perşembe ve cuma günü de etkili olacak. İstanbul’da tozu gördük. Tabii İstanbul’da Atina’daki kadar olmaz. İstanbul’da yüksek basınç yok. Doğuya doğru gidecek. Yarın (bugün) Kastamonu, Konya, Ankara’da etkili olacak. İç Anadolu’da bu kırmızılığı biraz daha fazla görebiliriz. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanların maske takmasında fayda var.”