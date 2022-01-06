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Kız öğrencileri taciz etti, yakalandı, serbest kaldı! Aynı suçtan 2 kaydı çıktı

#Muğla#Marmaris#Taciz

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak ortasında kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden A.K. (47) şikayet üzerine gözaltına alındı. Cinsel taciz suçlamasıyla adliye sevk edilip serbest bırakılan A.K.'nin aynı suçtan 2 kaydı daha olduğu ortaya çıktı.

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Olay, 4 Ocak günü saat 23.30 sıralarında Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda meydana geldi. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Göksu Ö. ve Bahar Ö. birlikte yürüyüşe çıktı. Göksu Ö., meydanda arkadaşlarını beklediği sırada kendilerini gören bir erkeğin bankta oturarak kendini tatmin ettiğini fark etti. Bir yandan cep telefonu kamerasıyla taciz şüphelisini kaydeden Göksu Ö., 'Devam et, biraz daha devam etsene' diyerek tepki gösterdi. Telefonla kaydedildiğini fark eden kişi, hızlıca meydandan uzaklaştı. Göksu Ö. ve Bahar Ö. cep telefon görüntülerini polise teslim ederek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Şikayetin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını incelemeye aldı. İki saat içerisinde şüphelinin su tesisatçısı A.K. olduğu tespit edildi. Annesi ile birlikte yaşadığı belirtilen A.K., bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

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AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde doktorlar tarafından yapılan inceleme sonucu A.K.'nin akıl sağlığının yerinde olduğu bildirildi. İfadesinde sarhoş olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia eden A.K.'nin ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanarak 'cinsel taciz' suçundan adliyeye sevk edilen A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.K. hakkında ev hapsi kararı alındı ve yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Öte yandan A.K.'nin aynı suçtan 2 kaydı daha olduğu ortaya çıktı.

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#Muğla#Marmaris#Taciz

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