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Kız Kulesi açılış için günler sayıyor

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#Kız Kulesi#İstanbul#Restorasyon
Kız Kulesi açılış için günler sayıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 11:19

Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi, açılış için günler sayılıyor. Çevre düzenlemesi de yapılan Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi.

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İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasında. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nin bu ay içinde açılması bekleniyor.

Kız Kulesi açılış için günler sayıyor

Çevre düzenlemesi de tamamlanan tarihi yapı açılışa sayılı günler kala görüntülendi. Üsküdar sahiline gelenler de Kız Kulesi'ni fotoğrafladı. Mümine Yüce, "Eski hali de güzeldi ama şimdi daha güzel.

Kız Kulesi açılış için günler sayıyor

Bakım gerekiyordu yapıldı. İnşallah bittiği zaman tekrar gelip görürüz" dedi. Erhan Pideci ise, "Biz buraya sık sık geliriz, eski halinde taşlar vardı. Şimdi daha yeni ve bahçe düzenlemesi yapılıyor, daha iyi bir yapı ortaya çıkmış, neredeyse bitmiş" diye konuştu.

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Kız Kulesi açılış için günler sayıyor

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#Kız Kulesi#İstanbul#Restorasyon

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