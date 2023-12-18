Kız çocuklarının ilham perisi... Soprano Ceylan öğretmen

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MÜZİĞE çocukluğunda saç fırçasını mikrofon gibi tutup ayna karşısında şarkılar söyleyerek başlayan Ceylan Balcı, eğitimini de bu yönde şekillendirdi. Üniversitede şan bölümünü bitirdikten sonra çeşitli festival ve organizasyonlarda sahneye çıktı, resitaller verdi. Yazdığı eserleri kendi sesinden dinleyicileriyle buluşturmak için ‘Açık Kapı’ adında bir solo albüm çıkaran Balcı, ses eğitimi ve teknik bilgiler içeren ‘SES’ isimli bir de kitap yayımladı. İçindeki müzik ve öğretme aşkı ise onu öğretmen olmaya teşvik etti. Çok sevdiği sahneden hiç kopmayan Balcı, görev yaptığı yerlerde düzenle-nen organizyonlarda resitaller vermeye devam ediyor. Öğretmenliğe 9 yıl önce Şanlıurfa Ceylanpınar’da başlayan soprano öğretmen, müzikle aşkını ve öğrencilerinin hayatını nasıl şekillendirdiğini şöyle anlattı:

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ÇOCUKLARLA SAHNEDE

“Hep şarkılar söyleyen bir annenin kızıyım. Evimizden müzik hiç eksik olmazdı. Soprano sese sahip olduğumu müzik öğretmenim keşfetti ve bu sayede hayatım değişti. Öğretmenim beni yüreklendirdi. Liseden sonra Mersin ve İstanbul Üniversitesi’nde opera ana sanat dalında şan bölümünü bitirdim. Harran Üniversitesi’nde de yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Batı ile Türk müziğini harmanlayarak yeni eserler yazıyorum. Şu an görev yaptığım Gaziantep Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi’nde de resitaller veriyor ve türkülerimizi opera-şan tekniğinde söylüyorum. Bunları yaparken çocukları da sahneme dahil ediyorum. Kocaman bir ekip olarak sahneye çıkıyor, şarkılar söylüyoruz.

SANATIYLA IŞIK

Özellikle kırsal kesimde kız çocuklarının sahneye çıkması konusunda birtakım ön yargılar var. Bunlarla mücadele ediyorum ve bazı velilerle ciddi anlamda savaşıyorum. Bu savaşların çoğunda galip geliyorum ve o kız çocuklarıyla beraber sahneye çıkıyorum. Kız çocukları beni rol model olarak görüyor. Sahneye çıktıklarında kendilerini güçlü hissediyorlar. Ayrıca her çocuğun özgüveni de gelişiyor. Sanatın çocuklar üzerinde inanılmaz olumlu bir etkisi var. Ben de öğrencilerime sanatla ışık olmaya çalışıyorum.”

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RESİTALLERİN GELİRİ MÜZİK SINIFLARINA

- BESTELEDİĞİ eserlerin görev yaptığı Gaziantep’te tüm halka duyurulduğunu söyleyen Balcı, “Bestelediğim ‘15 Temmuz Destanı’ isimli marş, 5 yıldır 15 Temmuz’larda Gaziantep’teki tüm meydanlarda yayınlanıyor. Şehrin 100’üncü yılına özel bestelediğim marş da 2 yıldır tüm şehirde çalınıyor” dedi. Ayrıca her yıl Gaziantep’te ‘Cumhuriyet Resitali’ veren Balcı, bu yıl verdiği konserin gelirini kentte depremde zarar gören okullardaki müzik sınıflarını iyileştirmek için kullanacağını belirterek “Depremin yıldönümü olan 6 Şubat’ta bir müzik sınıfı daha açacağız” diye konuştu.

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30 BİN FİTTE KONSER

- CEYLAN Balcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kutlama programında da yer aldı. Program kapsamında Bakan Yusuf Tekin ve öğretmenler, Ankara’dan İstanbul’a seyahat etti. Bu seyahat sırasında uçakta mini konser veren Balcı, “30 bin fitte 3 şarkılık mini konser verdim” konuştu.

Yusuf Tekin