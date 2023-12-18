Kız arkadaşına laf atan kişiyi yere serdi: İstanbul'daki tekmeli yumruklu kavga kamerada

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İstanbul’un çeşitli ilçelerinde sokakta ve caddelerde yine sinirler gerildi. Kimi zaman laf atma kimi zamanda bilinmeyen nedenlerle sokaklar boks ringine döndü. Ortaköy’de kafeteryadan çıkan arkadaş grubunun yanındaki bir kadına sarhoş olduğu iddia edilen 3 şahıs tarafından laf atıldı.

KADINA LAF ATAN ŞAHISLARI DÖVDÜ

Bunun üzerine iki grup arasında kavga çıktı tekme ve yumruklar havada uçuştu. Laf atan şahıslardan birisi aldığı darbeler sonucu uzun süre yerde hareketsiz kalırken, bir kişi de hafif şekilde yaralandı. İki grubu çevrede bulunan vatandaşlar ayırırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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SAÇ SAÇA BİRBİRİNE GİRDİLER

Şişli’de yabancı uyruklu iki kadın arasında sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İki kadın, kavga esnasında birbirinin saçından tutarak çekmeye başladı. Kavgayı gören vatandaşlar olay yerine gelerek kadınları ayırmak istedi. Vatandaşların büyük çabasına rağmen birbirlerinin saçlarından tutan kadınlar bir türlü ayrılamadı. Kadınlar, çevredeki esnafın büyük uğraşları sonucunda güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

DÖVEREK KIYAFETLERİNİ PARÇALADI

Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde bulunan bir AVM’de ise biri yabancı uyruklu olduğu belirlenen iki şahıs arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle şahıslar birbirine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Yabancı uyruklu şahıs, aldığı darbelerle yerde sürüklenirken, tişörtünde de yırtılmalar meydana geldi. Şahıslar, güvenlik ekipleri ve müşterilerin müdahalesiyle sakinleştirildi. O anlar bir başka müşterinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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MEKANIN CAMLARINI DAĞITTILAR

Nişantaşı’nda iki grup arasında eğlence mekanı çıkışında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sinirlerine hakim olamayan şahıslar elindeki taşları birbirlerine fırlatırken, eğlence mekanının camları kırıldı. Yaşanan tartışma çevredeki vatandaşlar ve grupta bulunan kişilerin müdahalesiyle ayrıldı. Yaşananlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KADIN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Zeytinburnu’nda ise iki kişi arasında yine bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan kadın, kavga ettiği kişinin aracını hedef aldı. Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı kadın, “Beni bırakın” diye bağırarak arabanın aynalarını kırdı. Vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilen kadın, olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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