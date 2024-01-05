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Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

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#Kırşehir#Fuhuş#Operasyon
Kırşehirde fuhuş operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2024 12:23

Kırşehir'de polis ekipleri bir evde fuhuş yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Baskında 3 şüpheli, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ahi Evran Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarıyla, söz konusu adresi takibe aldı. Ekipler, evden aynı anda çıkan 8 erkeği gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda adrese baskın düzenlendi. Gözaltına alınan R.M. ve M.B. adlı kadınların para karşılığı fuhuş yaptığı, M.B. isimli erkek şüphelinin ise aracılık ettiği belirlendi. Evde çıkan bir miktar paraya da el koyuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.B. adlı kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. R.M. ve M.B. isimli şüpheliler ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yapılan ev ise 'Zührevi hastalık ve fuhuşla mücadele komisyonu kararı' gereğince mühürlendi. 

 

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#Kırşehir#Fuhuş#Operasyon

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