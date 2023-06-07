Kirlilikten yeşile döndü! Çevre halkı kokudan rahatsız

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Edirne’de tarım arazilerini sulamada kullanılan Tunca Nehri’nin kollarından Bayır Deresi'nin rengi, bu yıl da kirlilikten yeşile döndü. Yıldırım Mahallesi Kirazlık mevkisinde, bölgede tesis ve evsel atıklar nedeniyle kirlenen nehrin yüzeyi yosunlarla kaplandı. Geçen yıl Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekiplerince temizlenen tahliye kanalında akışın tamamen durmasıyla çöpler de yüzeye çıktı. Bölgede yaşayanlar sıcaklıkların artmasıyla nehirden gelen kokunun ve oluşan sineklerin dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

Bölgede oturan Şaziye Eskitürkoğlu, hem kokudan hem de kirlilikten geceleri pencere açamadıklarını belirterek, "Bir kere temizlediler. Ondan sonra bir daha ne gelen oldu ne temizleyen. Çöpümüzü bile telefon ediyoruz da geliyorlar, toplayıp götürüyorlar" dedi.

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ESKİDEN PIRIL PIRILDI

Kasım Şekerli de kanalın yıllardan beri aynı durumda olduğunu belirterek, "Bu tahliye kanalı biz kendimizi bildik bileli hep aynı. Affedersiniz, lağımı var içinde, kurbağası, sazı, yılanı, sapı, çöpü ve sineği var. Akşam oldu mu burada oturamıyoruz sinekten. Her türlü hastalık oluyor. Biz yetkililerden yıllardır bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.

Şekerli, "Eskiden bizim suyumuz pırıl pırıldı. Balığımız da vardı, kenarında pikniğimizi de yapıyorduk. Öyle temizdi suyumuz. Ama şimdi affedersiniz lağım akıyor içinden. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Mahallemiz insanın yaşayabileceği bir halde olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KANALIN UCU KAPALI

Uzun yıllar mahallede oturan Hüseyin Ciga (89) ise "Buraları çok önceden tarlalıktı. Yukarıdan bu kanalı yaptılar ve aşağı çektiler. Fakat bu sazlık, içerisindeki pislik, buradaki komşuyu rahatsız ediyor. Kanalın diğer ucu kapalı olduğu için akmıyor. Eskiden akıp gidiyordu, güzeldi, kirlilik yoktu. O zamanlar balık da tutardık. Şimdi pislendi artık yanına bile gidemezsin" dedi.