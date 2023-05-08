Kirişci: Arazilerini ekmeyen çiftçilerin arazisi kiralanıp, bedeli mülk sahibine ödenecek

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine katıldı. Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimi, 'beka seçimi' olarak nitelendirdi. Türkiye'nin AK Parti döneminde yapılan çalışmalarla dünya gündemini belirleyen ülke haline geldiğinin altını çizen Kirişci, Türkiye'nin 21 yıl öncesine götürülmek ve kazanımlarının kaybedilmesinin istendiğini söyledi.

Haberin Devamı