×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kırıkkale’de hafif ticari araç KGYS trafosuna çarpıp, dereye düştü

Güncelleme Tarihi:

#Kırıkkale#KGYS#Trafo
Kırıkkale’de hafif ticari araç KGYS trafosuna çarpıp, dereye düştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 03:47

Kırıkkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) trafosuna çarpıp, dereye düştü. Kazada, sürücü yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ahalı Caddesinde meydana geldi. U.Ç. idaresindeki 45 HA 6867 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) trafosuna çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan araç, Çoruhözü Deresine savruldu. Kazada, sürücü araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan U.Ç., ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırıkkale#KGYS#Trafo

BAKMADAN GEÇME!