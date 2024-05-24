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Kırıkkale'de 32 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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#Kırıkkale#Hapis Cezası#GBT Sorgusu
Kırıkkalede 32 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 02:11

Kırıkkale'de 32 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan zanlı, "Gece Kartalları" olarak bilinen mahalle bekçilerine yakalandı. Zanlı, ekip aracına bindirilirken gazetecilere "Çek çek, iyi çek" diyerek tepki gösterdi.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler devam ediyor. "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, şüpheli görünen şahısların GBT kontrollerini yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkalede 32 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Sokakların güvenliğini sağlamak için görev yapan bekçiler, şüpheli şahıs T.M.'nin kimlik kontrolünü yaptı. GBT sorgusunda şüpheli şahsın darp, yaralama, hırsızlık, iftira ve hakaret gibi çeşitli suçlardan toplamda 32 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranma kaydının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, gazetecilere "Çek çek, iyi çek" diyerek tepki gösterdi. Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'nde yapılan işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilen zanlı cezaevine teslim edildi.

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#Kırıkkale#Hapis Cezası#GBT Sorgusu

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