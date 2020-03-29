Kilyos’ta korona definleri

Virüs nedeniyle hayatını kaybeden hastalar, mezarlık içerisinde özel bir bölgede defnediliyor. Defin işlemleri sırasında görevlilerin virüsün bulaşma ihtimaline karşı yoğun önlemler aldığı görüldü. Özel kıyafetler giyen ve maskeler takan görevliler araçtan aldıkları cenazeyi toprağa veriyor. Defin işlemleri sırasında ise sadece aile yakınlarından 3-4 kişi mezarın yakınına gidebiliyor. Okunan duanın ardından ise aileler mezarlıktan ayrılıyor.

GÖREVLİLER SIK SIK UYARDI

Defin işlemi yapan görevliler aile yakınlarına sık sık “Törenden sonra kıyafetlerinizi değiştirin. Ellerinizi yüzünüze sürmeyin. Kendinizi dezenfekte edin” uyarılarında bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle Avrupa yakasında ölüm sayısının Anadolu yakasına göre daha fazla olduğu görüldü. Anadolu yakasında ise Çekmeköy Yukarı Baklacı Mahallesi’nde belirlenen bir alana koronavirüsten hayatını kaybedenler defnediliyor.