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Kilis'te izinsiz kazı yapan 13 kişi operasyonla yakalandı

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#Kilis#İzinsiz Kazı#Gözaltı
Kiliste izinsiz kazı yapan 13 kişi operasyonla yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 09:23

Kilis'te Musabeyli ilçesi Kızılkent köyü kırsalında izinsiz kazı yaptığı belirlenen 13 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Musabeyli ilçesi Kızılkent köyü kırsalında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, arazide iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 13 kişiyi suçüstü yakaladı.

İş makinesi ve kazıda kullanılan malzemelerin de yanlarında olduğu şüpheliler, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin; işlemlerinin ardından, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ve 'İzinsiz kazı yapma' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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#Kilis#İzinsiz Kazı#Gözaltı

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