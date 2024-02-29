Kilis’te feci kazada bir can kaybı

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Kaza, sabah erken saatlerde Öncüpınar Sınır Kapısı yolu üzerinde meydana geldi. Macit Hassun yönetimindeki 79 MB 234 plakalı motosiklete, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen bir araç çarptı. Kazada, devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı M.T., yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Macit Hassum'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.T. ise ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)