×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kilis’te feci kazada bir can kaybı

Güncelleme Tarihi:

#Kilis#Kaza#Trafik
Kilis’te feci kazada bir can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 11:05

Kilis'te, Öncüpınar Sınır Kapısı yolu üzerinde bir aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Macit Hassun (40) hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah erken saatlerde Öncüpınar Sınır Kapısı yolu üzerinde meydana geldi. Macit Hassun yönetimindeki 79 MB 234 plakalı motosiklete, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen bir araç çarptı. Kazada, devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı M.T., yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Macit Hassum'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.T. ise ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kilis’te feci kazada bir can kaybı

Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kilis#Kaza#Trafik

BAKMADAN GEÇME!