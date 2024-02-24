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Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 4 tutuklama

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#Kilis#Terör#DEAŞ
Kilis merkezli terör örgütü DEAŞa operasyonda 4 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 11:30

Kilis merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, 5 şüphelinin terör örgütüyle irtibatlı olduğunu belirledi. Ekipler tarafından, şüphelilerin Kilis, Kayseri ve Mersin'deki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, dijital materyaller ele geçirildi, Suriye uyruklu Y.A., S.A., A.M. ve İ.M. yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Öte yandan adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerinin çalışması ise sürüyor.

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#Kilis#Terör#DEAŞ

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