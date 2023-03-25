Kılıçdaroğlu seçilirse koltuğa iki aday

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CHP’de bir yandan 14 Mayıs seçimleri için hummalı bir çalışma devam ederken, bir yandan da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi halinde partideki koltuğunu kime emanet ederek Çankaya Köşkü’ne çıkacağı bilmecesine yanıt aranıyor. Kılıçdaroğlu seçilse bile 6’lı Masa’da varılan mutabakat gereği, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçilinceye kadar genel başkanlık görevini sürdürecek. Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi halinde aktif parti faaliyetlerini yürütmek üzere “vekil” olarak koltuğunu kime bırakacağı da CHP çevrelerinde şimdiden merak konusu oldu.

PARTİYLE MESAFELİ İLİŞKİ

Bu görev için son ana kadar 3 ismin öne çıktığı konuşulan kulislerde, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı işaret edildi. Ancak Böke’nin milletvekili adaylık başvurusu yapmaması, “Bakan olacak” yorumlarına yol açarken, kendisini de “vekillik” denkleminden çıkardı. Bu gelişmenin ardından CHP kulislerinde gözler, adaylık başvurularını yapan Öztrak ve Salıcı’ya yöneldi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun bu iki isimden birini “vekil” olarak seçip koltuğunu emanet edebileceği konuşuluyor. Yine kulislerde, bu konuda beklenti içinde olan isimler arasında Grup Başkanvekili Özgür Özel’den de söz ediliyor. Kılıçdaroğlu da parti yöneticileri ve milletvekillerine, hükümette ya da önümüzdeki yerel seçimlerde görev isteyenlerin adaylık başvurusu yapmamalarını istedi.

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CHP: BAKANLAR ADAYLIK SÜRESİNİ KAÇIRDI

-CHP Sözcsü Faik Öztrak, 14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilecekleri açıklanan bakanların adaylık başvuru sürelerini kaçırdığını savundu. YSK’nın seçim takvimine göre bakanların 16 Mart’ta istifa etmeleri gerektiğini kaydeden Öztrak, dün basın toplantısında özetle şöyle dedi: “Mevcut sistemde bakanların atamayla gelmiş kamu görevlisinden farkı yok. Atanmış bakan yardımcıları istifa ederken, atanmış bakanların istifa etmemesi hangi hukukla açıklanabilir? Burada da YSK üyelerine tarihi bir sorumluluk düşüyor. Yoksa bunun vebalini kimse taşıyamaz. Bakanlar yeni dönemde koltuklarının gittiğinin farkında. Hepsi dokunulmazlık zırhı istiyor. Ahlak, aday olacak kamu görevlilerinin görevlerinden istifalarını gerektirir. Anlaşılan ellerindeki devlet imkanlarını seçimlerde hovardaca kullanacaklar.” (Turan YILMAZ / ANKARA)

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DEPREMZEDELERLE İFTAR

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte dün depremin yıkıma neden olduğu Malatya’yı ziyaret etti. Liderler, akşam da depremzedelerle iftar yaptı. Depremzedelere seslenen Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Mübarek bir aydayız ve bu ayda birlik, beraberlik içerisinde olmalıyız. Şu anda da Halil İbrahim sofrasındayız. Hep beraber yaraları saracağız. Evi yıkılan, dükkânı yıkılan, ahırı yıkılan, iş yeri yıkılan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Allah nasip ederse bu yerleri bir kuruş dahi almadan hak sahiplerine teslim edeceğiz.”

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Öte yandan Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmasına ilişkin, Twitter’dan “Karşımızdaki ittifak, gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey, kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır” dedi.(DHA)