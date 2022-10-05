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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

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#CHP Genel Başkanı#Kemal Kılıçdaroğl#Ankara
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğana tazminat ödeyecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 15:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

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Ankara 37'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mehmet Can Keysan katıldı. Duruşmada, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Keysan, reddi hakim talebinde bulunduğu dilekçesini dava dosyasına sundu. Erdoğan'ın avukatı Aydın, talebin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, mahkemenin esas hakkındaki kararını açıklamasını istedi. Mahkeme, reddi hakim talebini reddederek, taraflara son beyanları için söz verdi.

Avukat Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Davalının dava konusu açıklamasında; aynı ihalenin, 3 kat fiyatla başka birine verildiği ve ödeme yapıldığı hususuna dair ekranda gösterdiği belgeyi dosyaya sunmadığı gibi böyle bir belge de bulunmamaktadır" dedi.

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Avukat Keysan ise reddi hakim dilekçesinin geri çevrilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu aktararak; müvekkilinin beyanlarının ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ve davanın reddini talep etti.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğana tazminat ödeyecek


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#CHP Genel Başkanı#Kemal Kılıçdaroğl#Ankara

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