Kesim değil işkence... Yok böyle eziyet

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AMASYA Suluova ilçesi Harmanağılı köyünde faaliyet gösteren Kral Et Entegre Tesisi’nde, kesime hazırlanan bir büyükbaş huysuzlandı ve işçilere saldırmaya başladı. Görevliler hayvana müdahale etti. Hayvanın sakinleşmemesi üzerine iki görevli, başına baltayla defalarca vurarak bayıltmak istedi, bir diğer kişi de birkaç defa bıçak batırdı. O anlar, başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

5 GÖREVLİ GÖZALTINDA

Görüntüler üzerine tesiste görevli İ.T. (37), N.T. (19), H.S. (35), E.Ç. (20) ve A.A. (49) gözaltına alındı. Amasya Valiliği açıklamasında, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgileri doğrultusunda olayı gerçekleştiren 5 kişi hakkında adli tahkikata başlandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca ilgili mevzuatlar doğrultusunda, işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanacağı da bildirildi. Gözaltına alınan 5 kişi daha sonra tutuklandı. İşletmenin faaliyetleri ise Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatları gereği durduruldu.

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‘PES’ DEDİRTEN SAVUNMA

Tesisin avukatı Mehmet Akif Aydın, işletmede 5 ay önce bir boğanın saldırması sonucu bir işçinin hayatını kaybettiğini kaydederek şunları söyledi: “Bir hayvanın çarpması sonucu bir işçimiz hayatını kaybetti. Onunla ilgili hukuki süreç devam ediyor. İşçilerimizin o olaydan dolayı da psikolojisi biraz etkilenmiş durumda. Bu olayda da yine hayvan zincirinden kurtulup işçilerin üstüne gelmesiyle bir anlık olay meydana geldi. Yıllardır faaliyet gösteren bir işletme. Bu yaşanan olayın da nasıl olduğu, nasıl geliştiğiyle ilgili en kısa zamanda açıklama yapacağız. Üzücü bir olay.”

BAKAN İBRAHİM YUMAKLI: PROBLEMLİ BİR RUH HALİ

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bir hayvana eziyet etmenin hiçbir gerekçesi olmadığını söyledi: “Bunu savunabilecek birisi olduğunu düşünmüyorum. Problemli ruh hali diye düşünüyorum. Söz konusu işletme hakkında idari yaptırım uygulanmaktadır.” Bakan daha sonra sosyal medyadan işletmenin faaliyetlerinin durdurulduğunu da açıkladı.

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MEVZUAT BÖYLE DİYOR: HAYVANA ACI VERİLEMEZ

- Türkiye’deki mevzuata göre, canlı hayvanları kesimhaneye nakleden gıda işletmecisi, hayvanlara, toplama ve nakliye süresince gereksiz strese ve acıya yol açmayacak şekilde davranılmasını sağlamak zorunda. Ayrıca hayvanlar kesimhaneye getirildikten sonra gereksiz yere bekletilmeden kesilmeli. Hatta hayvan refahını sağlamak amacıyla gerektiğinde kesimden önce bir dinlenme süresi bile verilmesi gerekiyor.