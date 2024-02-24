Keser saplı caniye müebbet talebi

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Aralarında ‘kıskançlık’ nedeniyle tartışma çıktı. Başarmak, yanında getirdiği ahşap keser sapı ile Çetin’i döverek öldürdü. Başarmak gözaltına alınıp, tutuklandı.

Ayşe Çetin’in, 4 Temmuz 2022’de 7 suç kaydı bulunan Mükerrem Başarmak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve 15 gün sonra kendi isteği ile şikâyetini geri çektiği belirtildi. Şüphelinin kendisini rahatsız etmeye devam etmesi üzerine yeniden mahkemeye başvurup, 25 Temmuz 2022’de, 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Ayşe Çetin’in ölümüne ilişkin Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma tamamlandı. İfade veren Mükerrem Başarmak, “Manisa’dan Ordu’ya geldim. Neden her akşam TikTok isimli uygulamaya girdiğini ve göğüs dekolteli elbise ile yayın yaptığını sordum. O da bana bağırarak kendisine karışamayacağımı söyledi. Sinirlendim ve tekme ve tokat atarak darbetmeye başladım. Evin salonunda ayakkabılığın kenarında bulunan yanımda getirmiş olduğum valizdeki ahşap keser sapını aldım. Bu sap ile defalarca vurdum. 10-15 dakika vurdum. Öldürme amacım yoktu” dedi.

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İddianame, Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, Başarmak hakkında ‘boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. m Mustafa KIRLAK / DHA