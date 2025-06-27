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Kentte hava sıcaklığı 42 dereceye ulaştı! Vatandaş soluğu süs havuzunda aldı

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#Diyarbakır#Hava Sıcaklığı#Sus Havuzu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 16:17

Diyarbakır'da 42 dereceye ulaşan hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının yarın da 42 derece olması bekleniyor.

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kentte bugün en yüksek sıcaklık 42 derece ölçüldü.

Kentte hava sıcaklığı 42 dereceye ulaştı Vatandaş soluğu süs havuzunda aldı

Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle çocuklar, merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Aşırı sıcaktan bunalanlar, klimalı ortamları ve gölgelikleri tercih etti, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentte hava sıcaklığı 42 dereceye ulaştı Vatandaş soluğu süs havuzunda aldı

Sıcaktan bunalanlar, özellikle park ve bahçelerdeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

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#Diyarbakır#Hava Sıcaklığı#Sus Havuzu

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