Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Arkeolog Murat Kurt toprağa verildi

#Bursa#Erzuurm#Kene
Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Arkeolog Murat Kurt toprağa verildi

ERZURUM’un Şenkaya ilçesinde arkeolojik çalışma yaparken kene ısıran, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Arkeolog Murat Kurt (52), memleketi Bursa’da toprağa verildi.

Haberin Devamı

İstanbul’dan bir süre önce Erzurum’a giden Arkeolog Murat Kurt, Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'ndeki bir arazide arkeolojik çalışma yaptıktan sonra Oltu ilçesinde kaldığı otele döndü. Kurt, kendisini kene ısırdığını fark etti. Kendi imkanlarıyla keneyi vücudundan çıkardıktan sonra bölgedeki çalışmalarına devam eden Murat Kurt, 4 gün önce rahatsızlanınca Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Kurt, yoğun bakıma alındı. Ancak Murat Kurt, dün hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Kurt’un cenazesi işlemlerin ardından memleketi Bursa’nın Orhangazi ilçesi Narlıca Mahallesi’ne getirildi. Cenazede güçlükle ayakta durduğu gözlenen Murat Kurt’un babası Ali Rıza Kurt, oğlunun Ermenistan’da bir çalışmada yer aldığını en son dönüşte kendisi ile telefonla görüştüğünü belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi. Murat Kurt, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haberin Devamı

OĞLU İÇİN DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Bu arada Arkeolog Murat Kurt’un iki çocuğundan biri olan oğlu Taylan için düğün hazırlığı yaptığı belirtildi. 2 Ekim’de yapılması planlanan düğün için Orhangazi ilçesinde düğün salonu kiraladığı öğrenilen Murat Kurt’un, sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşım yaptığı görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Erzuurm#Kene

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Eve gelen yardımcı ne yiyor | Olay yemek değil sana verdikleri değer...

BİR SORUDAN FAZLASI: "Eve gelen yardımcı ne yiyor?" | 'Olay yemek değil sana verdikleri değer...'

#Yaşam
Yeni saadet zinciri CT Movies Binlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar oldu…

Yeni saadet zinciri CT Movies! Binlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar oldu…

#CT Movies
Zamanı durduran o büyük acının üzerinden tam 50 yıl geçti... Bir fotoğraf bir savaşı bitirebilir mi

Zamanı durduran o büyük acının üzerinden tam 50 yıl geçti... Bir fotoğraf bir savaşı bitirebilir mi?

#Nick Ut

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Eve gelen yardımcı ne yiyor | Olay yemek değil sana verdikleri değer...

BİR SORUDAN FAZLASI: "Eve gelen yardımcı ne yiyor?" | 'Olay yemek değil sana verdikleri değer...'

#Yaşam
Yeni saadet zinciri CT Movies Binlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar oldu…

Yeni saadet zinciri CT Movies! Binlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar oldu…

#CT Movies
Zamanı durduran o büyük acının üzerinden tam 50 yıl geçti... Bir fotoğraf bir savaşı bitirebilir mi

Zamanı durduran o büyük acının üzerinden tam 50 yıl geçti... Bir fotoğraf bir savaşı bitirebilir mi?

#Nick Ut