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Kemerburgaz’da öldüren hata

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#Kemerburgaz#Kaza#Motosiklet
Kemerburgaz’da öldüren hata
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 07:00

Kemerburgaz’da Davutpaşa Caddesi üzerinde dün saat 15.45 sıralarında, 34 BB 5812 plakalı motosiklet ile 34 KM 3205 plakalı minibüs çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle motosikletli 2 kişi metrelerce yola savruldu. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Salih Yılan ve Emirhan Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Musa T.’nin ‘taksirle öldürme’ suçundan işlemleri sürdüğü belirtildi.

Polisin araştırmasına göre, motosiklet sürücüsü, hızla virajda araç solladı. Karşıdan gelen transporter, motosikletin hızla geldiğini görünce yol kenarında durdu. Ancak aşırı hızlı motosiklet duramayarak minibüse çarptı.

Davutpaşa Caddesi üzerinde geçen ay da yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur arızalanan ATV’yi tamir eden 4 kişiye çarpmıştı.

ANNESİ ABD’YE KAÇIRMIŞTI

- Estetik doktoru Bülent Cihantimur ile yazar eşi Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur, 1 Mart 2024 günü saat 23.30 sıralarında arkadaşlarıyla gezintiye çıktığı lüks otomobiliyle Davutpaşa Caddesi üzerinde arızalanan ATV motorlarını tamir eden Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş’e (27) çarpmıştı. Çarpma sonucu Oğuz Murat Aci ölürken, 4 kişi de yaralanmıştı. Timur Cihantimur, kazadan saatler sonra annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır’a buradan da ABD’ye kaçırılmıştı.

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Kemerburgaz’da öldüren hata

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#Kemerburgaz#Kaza#Motosiklet

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