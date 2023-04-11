Kemer Belediye Başkanı'nın oğluna silahlı saldırıda bulunan sanığın cezası belli oldu

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Olay, geçen yıl 11 Haziran’da Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleşti. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'nun işlettiği 5 yıldızlı bir otelin su sporları merkezinde saat 20.00 sıralarında silahlı saldırı olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, olay yerine hareket etti. 4 el ateş edilen silahlı saldırıdan Topaloğlu'nun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştirdiği öğrenilen şüpheli Ercan Erden’i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Erden çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



'28 DAKİKA BEKLEDİKTEN SONRA ATEŞ ETTİ'

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Ercan Erden, kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Osman Topaloğlu ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da dinleyici olarak duruşmaya katıldı.



Müşteki avukatı Ersen Göksan, sanığın olay yerinde 28 dakika bekledikten sonra ateş ettiğini, ilk atışın da müvekkilinin kalp hizasına yapıldığını belirterek, "Sanığın kastı öldürmeye yöneliktir. Sanıkla müvekkilim arasında husumet yoktur. Ancak azmettirenler yönünden araştırmamız devam etmektedir. Onları bulacağız. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.



'GÜNAH KEÇİSİ ARIYORLAR'



Sanık Ercan Erden ise suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Günah keçisi arıyorlardı, beni bulmuşlar. Hakkımda beraat kararı verilmesini istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti sanık Ercan Erden hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.