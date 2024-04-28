Kelime-i Tevhid bayrağını almaya çalışmıştı... İfadesi ortaya çıktı

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Eskişehir Gazze Platformu geçen hafta cumartesi günü, İsrail saldırıları altındaki Filistin’e destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan Y.U., etkinlik bittikten yaklaşık 1,5 saat sonra İki Eylül Caddesi’nde yürürken, ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağı açtı. Bir süre böyle yürüyen Y.U. ile iddiaya göre bayrağı indirmesini söyleyip almak isteyen Hilmi Kadri Türksoy arasında tartışma yaşandı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Bu anları ise çevredekiler cep telefonlarıyla kayda aldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlattı. Bayrağı almaya çalıştığı öne sürülen Hilmi Kadri Türksoy gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Türksoy, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı.

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‘O GÜN FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ OLDUĞUNU DÜN AKŞAM ÖĞRENDİM’

Türksoy ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Bayrağa zarar verme amacında olmadığını anlatan Türksoy, “Kamera görüntülerindeki kişi benim, ben olayın sonunda oradaydım. Olay yeri çok kalabalıktı, ben de ‘Buradan git, burası karışacak’ şeklinde uyarmak için gittim. Ona, ‘Burada problem çıkar linç ederler’ dedim. Görüntülerde bu kısım kesilmiş ne bayrağı olduğu konusunda bir fikrim yoktu. Benim olayından haberim yoktu. Ben dükkanda müşterimle ilgileniyordum. Kalabalığı gördüm, arkadaşım da kalabalığın içerisindeydi, ben de arkadaşımı kalabalığın arasından çıkarmak için gittim. Şu an sosyal medyada benim üzerinde bir linç kampanyası var. Olay saptırılıyor. O gün Filistin yürüyüşü olduğunu dün akşam öğrendim. Arkadaşın elinde tuttuğu bayrak Tevhid bayrağıymış, bayrağın ne olduğunu bilmiyordum. Tehdit vari hiçbir eylemde bulunmadım, orada ortalığı karıştıran başkasıdır. Ben oradaki kimseyi tanımıyorum, 14 yıldır o sokaktayım, şu ana kadar hiçbir problem olmamıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Soruşturma sürüyor.