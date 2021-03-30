Kelebekler Vadisi’nde ölümüne poz
Muğla Fethiye’ye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Faralya Mahallesi’nde yer alan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’ni yüksekten izlemek ve fotoğraf çektirmek için 350 metre yüksekliğindeki kayalıklarda tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Hiçbir önlemin bulunmadığı uçurum kenarına kadar gelen turistler, düşme tehlikesine aldırmadan selfie çekip, görüntü alıyor.
Kayalıklarda fotoğraf çektirenlerden Mehmet Hakan Yıldırım, “İstanbul’dan geldim. Buranın doğal bir manzarası var ve bu, insanları çok etkiliyor” dedi.
Sevda Suçin ise Şırnak’tan geldiğini ifade ederek, “Burayı haberlerde görmüştüm. Bir kişi eşini buradan aşağıya atmıştı. Tehlikeli ama güzel bir yer. Aşağı kısımlar korkunç, biz tehlikesi az olan yerlerde fotoğraf çektiriyoruz” dedi.
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