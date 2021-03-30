Kelebekler Vadisi’nde ölümüne poz

Kayalıklarda fotoğraf çektirenlerden Mehmet Hakan Yıldırım, “İstanbul’dan geldim. Buranın doğal bir manzarası var ve bu, insanları çok etkiliyor” dedi.

Sevda Suçin ise Şırnak’tan geldiğini ifade ederek, “Burayı haberlerde görmüştüm. Bir kişi eşini buradan aşağıya atmıştı. Tehlikeli ama güzel bir yer. Aşağı kısımlar korkunç, biz tehlikesi az olan yerlerde fotoğraf çektiriyoruz” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara