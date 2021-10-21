Kekova vandalları

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Özellikle yaz mevsiminde teknelerle gelen binlerce turist Tersane Koyu’nu ziyaret ediyor. Ancak deniz altı ve üzerindeki yapılarla tarihi eser niteliği taşıyan doğal liman konumundaki koyda, kimi tarihi eserlere ilan yapıştırdı kimileri ise yağlı boya ile firma ve tur teknesi adını, telefonunu, sevgilisinin adını yazdı.

Bazı tekne kaptanları, Kekova’nın turizmi açısından öneme sahip, tarihi kalıntılarla dolu koydaki tarihi eserlere zarar verilmesine tepki gösterdi. Üçağız Mahalle Muhtarı Durali Aliçavuşoğlu, tarihi kalıntıların teknik ekip tarafından incelenip, üzerindeki yazıların silinmesini talep etti: “Burası hepimizin ekmek kapısı.

Her gün burada yerli yabancı binlerce turist ağırlıyoruz. Bazı kendini bilmez arkadaşlarımız, yat kaptanlarımız yaptıkları yanlışla bindikleri dalı kesiyor. Binlerce yıllık tarihi mahvediyoruz. Bir önceki muhtar döneminde kalıntı üzerindeki yazılar, üzeri kireçle boyanarak kapatılmıştı. Sonrasında yeniden yazanlar oldu.”