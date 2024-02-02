Kefaret ayiniyle ibadete açıldı

Haberin Devamı

Katolik inancına göre kilisenin kutsallığına yapılan eylemden dolayı kilisenin arındırılması, yeniden takdisi ve saldırıda öldürülen Tuncer Cihan’ın ruhuna dua etmek için kefaret ayini düzenlendi. Ayin öncesi kilise ve çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Ayini Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Monsenyör Marek Solczynski ve İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro birlikte yönetti. Palinuro yaptığı konuşmada “Geçtiğimiz pazar insana ve dolayısıyla Allah’a karşı büyük bir günah işlendi. Saldırının ardından dostlarım bana kiliseleri kapatmamı ve ayinleri kapalı kapılar ardından yapmamı tavsiye ettiler. Böyle yaparsak kötülüğe teslim olmuş ve bu kilisede bir katliam gerçekleştirmeye çalışan kötü insanların sapkın planlarına ortak olmuş oluruz. Fakat İsa bize düşmanlarımızı sevmemizi ve bizi zulmedenler için dua etmemizi öğretmiştir” dedi.