MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKazdağları'ndan güzel haber: Yangın kontrol altına alındı
GeriGündem Kazdağları'ndan güzel haber: Yangın kontrol altına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burak GEZEN Mustafa SUİÇMEZ / DHA - AA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kazdağları'ndan güzel haber: Yangın kontrol altına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kazdağları'ndan güzel haber: Yangın kontrol altına alındı

Önceki gün Kazdağları’nda başlayan orman yangını, dün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın 500 dönümlük alanda etkili oldu.

Kazdağları’nın eteklerinde bulunan Balıkesir Edremit’e bağlı Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda önceki gün 09.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Helikopter ve uçaklarla havadan müdahalede bulunuldu. Arazinin sarp olması nedeniyle ekiplerin güçlükle ulaşabildiği yangın bölgesinde, iş makineleriyle yol açılarak öğleye doğru kara ekipleri de söndürme çalışmasına başladı.

Söndürme çalışmalarına, hava kararıncaya kadar 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter katıldı. Dün günün ilk ışıklarıyla helikopterlerle hava müdahalesi yeniden başladı. Yangınla mücadeleye 45 ilk müdahale ve 9 yer ekibi dahil 328 işçi ve personel katıldı. Ekipler 37 arazöz, 13 su ikmal aracı, 6 dozer ve 10 ekskavatörle çalışma yürüttü. Dün öğle saatlerinde kontrol altına alınan yangın, 500 dönümlük alanda etkili oldu. Aydın’ın Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi’’nde de dün çıkan yangında 50 hektar alan zarar gördü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale ediyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi