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Kazadan dolayı hayatını kaybetti sanıldı... Otopside kafasından mermi çekirdeği çıktı

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#Uşak#Banaz#Mermi
Kazadan dolayı hayatını kaybetti sanıldı... Otopside kafasından mermi çekirdeği çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 02:10

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Ovacık köyü yakınlarında 5 Nisan günü meydana gelen kazada yaralı olarak geldiği hastanede hayatını kaybeden sürücünün otopsisinde başından mermi çekirdeği çıktı.

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Olay, 5 Nisan günü Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Ovacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Vural (44) yönetimindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil şarampole düştü.

Çevreden gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince ağır yaralanan Vural önce Banaz Devlet Hastanesi’ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada 3 gün yaşam mücadelesi veren Vural 8 Nisan günü hayatını kaybetti.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ön otopside Vural’ın kafasından mermi çekirdeği çıkartıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince cinayet şüphesiyle geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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#Uşak#Banaz#Mermi

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