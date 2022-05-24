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Kazada yaralanan milli tekvandocu Taha Görkem Sarı'dan 77 gün sonra acı haber

#Eskişehir#Seyitgazi#Nadir Özsoy

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde tekvando antrenörü Nadir Özsoy (51) ile tekvandocu kızı Semanur Özsoy (22) ve şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan'ın (41) öldüğü kazada yaralanan milli tekvandocu Taha Görkem Sarı (16) da 77 gün sonra yaşamını yitirdi. Türk bayrağı, milli takım eşofmanı ve madalyası tabutuna konulan Sarı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Kaza, 7 Mart günü Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu 54'üncü kilometrede meydana geldi. Okul Sporları İller Arası Tekvando Gençler Grup Eleme müsabakaları için Afyonkarahisar'a giden tekvando antrenörü Nadir Özsoy'un kullandığı 26 ABH 156 plakalı otomobil, Ercan Aydın yönetimindeki 26 S 6055 plakalı işçi servis otobüsüyle çarpıştı.

Kazada yaralanan milli tekvandocu Taha Görkem Sarıdan 77 gün sonra acı haber

Kazada Nadir Özsoy ile tekvandocu kızı Semanur Özsoy ve şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan hayatını kaybetti. Yaralanan milli tekvandocu Taha Görkem Sarı ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Taha Görkem Sarı, dün, 77 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Kazada yaralanan milli tekvandocu Taha Görkem Sarıdan 77 gün sonra acı haber

MADALYASI VE MİLLİ TAKIM EŞOFMANI TABUTA KONDU

Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Taha Görkem Sarı için öğle vakti Yenikent Mahallesi'ndeki Yenikent Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sarı'nın okul arkadaşları, öğretmenleri ve yakınları katıldı. Sarı'nın tabutuna Türk bayrağı serildi, milli takım eşofmanı ile madalyası kondu. Sarı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kazada yaralanan milli tekvandocu Taha Görkem Sarıdan 77 gün sonra acı haber

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#Eskişehir#Seyitgazi#Nadir Özsoy

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