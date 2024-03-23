Kaza haberinin geldiği an

Haberin Devamı

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart’ta yazar Eylem Tok ile Dr. Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur, yol kenarında arızalanan ATV’yi tamir eden 5 kişiye çarptı. Kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kazadan sonra annesi Eylem Tok’u arayan Timur, annesiyle birlikte aynı gece önce Mısır’a oradan da Amerika’ya kaçtı. Olaydan sonra Aci’nin ailesi oğullarının ölümüne neden olan ehliyetsiz Timur Cihantimur’un Türkiye’ye getirilerek yargılanması için hukuk savaşı vermeye başladı. Dün de kaza gecesine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

KAFEDE OTURUYORLAR

Haberin Devamı

Görüntülerde kazadan önce Eylem Tok’un saat 21.00’de Göktürk’te bir kafeye gittiği, burada otururken oğlu Timur’un da saat 21.17’de bir arkadaşıyla geldiği, bir süre annesiyle oturduktan sonra kafeden ayrıldığı görülüyor.

BENZİNCİDE MOLA

Lüks bir araçla, yanında arkadaşlarıyla birlikte saat 23.01’de bir akaryakıt istasyonuna gidip burada alışveriş yapan Timur Cihantimur’un o anlara ait görüntülerine de ulaşıldı. Akaryakıt istasyonu görüntülerinde istasyona giren Timur’un arkadaşlarıyla birlikte alışveriş yaptıktan sonra yanlarına gelen başka bir lüks araçtaki arkadaşlarıyla sohbet ettikleri, aldıkları malzemelerin bir kısmını o arabaya bıraktıkları, daha sonra saat 23.10’da kendi aracına geçip istasyondan ayrıldığı anlar yer aldı.

VE TELEFON ÇALIYOR

Yine saat 23.30’da gelen telefonla oğlunun kaza yaptığı haberini alan Eylem Tok’un arkadaşıyla birlikte kafeden koşarak ayrıldığı da kameraya yansıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kazanın 23.30’da gerçekleştiğini, anne-oğulun 04.30 uçağıyla Türkiye’den ayrıldığını açıklamıştı.

ÖNCE MISIR SONRA ABD

Anne oğul kazadan sonra apar topar Mısır’a uçmuş, daha sonra da ABD’ye geçmişlerdi. New York’ta çekilen neşeli halleri, kamuoyundan büyük tepki toplamıştı.

Haberin Devamı

BU KAFEDE ÖĞRENDİ

Eylem Tok oğlunun kaza haberini, soruşturma kapsamında tutuklanan eski eşi Bülent Cihantimur’un yardımcısı Ayşe Ceren Saltoğlu’yla oturduğu Göktürk’teki Delicious Restoran’da aldı. Kazayı öğrenince paniğe kapıldı ve peş peşe görüşmeler yaptı.

EYLEM TOK VE OĞLUNUN KAZA AKŞAMI SAAT SAAT GÖRÜNTÜLERİ





21.18

Kazadan birkaç saat önce anne-oğul ve arkadaşları kafede oturuyordu.

23.04

Timur lüks araçla kafeden ayrıldı ve 23.10’da akaryakıt istasyonuna uğrayıp kaza yerine doğru yola çıktı.

23.30

Haberin Devamı

Eylem Tok kaza haberini kafede otururken saat 23.30’da aldı, apar topar kafeden çıktı.