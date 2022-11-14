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Kayseri'de yengesini baltayla öldürdü; olay yerindeki ağabeyi de kalp krizinden öldü

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#Kayseri#Cinayet#Polis
Kayseride yengesini baltayla öldürdü; olay yerindeki ağabeyi de kalp krizinden öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 15:45

Kayseri'de Ali Rıza Topçu (76), ağabeyi Abdullah Topçu'nun eşi Fatma Topçu'yu (73) çıkan tartışmada baltayla öldürdü. Olay sırasında kalp krizi geçiren Abdullah Topçu da hayatını kaybetti.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdullah Topçu ile eşi Fatma Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Fatma Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabey Abdullah Topçu da kalp krizi geçirdi.

Kayseride yengesini baltayla öldürdü; olay yerindeki ağabeyi de kalp krizinden öldü

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Topçu çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kayseride yengesini baltayla öldürdü; olay yerindeki ağabeyi de kalp krizinden öldü

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Topçu çiftinin cenazeleri otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Kayseride yengesini baltayla öldürdü; olay yerindeki ağabeyi de kalp krizinden öldü


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#Kayseri#Cinayet#Polis

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