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Kayseri’de vahşet: Eniştesini tabanca ile öldürüp, otomobille üzerinden geçti

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#KAYSERİ#Yener Koçer#Sertan Temel
Kayseri’de vahşet: Eniştesini tabanca ile öldürüp, otomobille üzerinden geçti
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 19:51

KAYSERİ’de, güvenlik görevlisi Yener Koçer tartıştığı eniştesi Sertan Temel’i tabancayla vurarak öldürdü. Koçer’in cinayet sonrası otomobili ile eniştesinin üzerinden geçtiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi’nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Koçer yanında getirdiği tabancayla eniştesine ateş etti. Başına 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Sertaç Temel yere yığıldı. Bu sırada otomobiline binen Koçer, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde yatan eniştesinin üzerinden geçti.

Kayseri’de vahşet: Eniştesini tabanca ile öldürüp, otomobille üzerinden geçti

Bu yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, Koçer daha sonra otomobille bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Temel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile otomobille olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Koçer, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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#KAYSERİ#Yener Koçer#Sertan Temel

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