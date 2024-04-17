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Kayseri'de işçi servisi kaza yaptı! 1 ölü, 5 yaralı

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#Kayseri#Mimarsinan#Trafik Kazası
Kayseride işçi servisi kaza yaptı 1 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 21:07

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan işçi servisinin tarlaya uçması sonucu servisin camından fırlayan 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi 2132. Sokak'ta meydana gelen kazada E.A. idaresindeki 38 P 2229 plakalı Isuzu marka işçi servisi, A.E.E. idaresindeki 38 ACA 719 plakalı Ford marka hafif ticari araca çarptıktan sonra tarlaya uçtu.

Kazada servisin camından fırlayan Ercan T. ile 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kayseride işçi servisi kaza yaptı 1 ölü, 5 yaralı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Ercan T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan işçi servisi ve hafif ticari araç çekici ile bölgeden kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Mimarsinan#Trafik Kazası

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