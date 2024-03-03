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Kayseri'de feci olay! 9'uncu kattan düşen genç hayatını kaybetti

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#Kayseri#Melikgazi#Bahçelievler
Kayseride feci olay 9uncu kattan düşen genç hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 02:29

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9'uncu kattan düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2270. Sokak üzerinde meydana gelen olayda E.B. (17), 9'uncu kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseride feci olay 9uncu kattan düşen genç hayatını kaybetti

Yapılan incelemelerin ardından E.B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acılı haberi alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Melikgazi#Bahçelievler

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