×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri'de eşiyle kavga etti, evi yaktı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Melikgazi#Yangın
Kayseride eşiyle kavga etti, evi yaktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 15:01

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eşi Fahriye G. ile tartışan Süleyman G., oturdukları evi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yeniden kavga eden Fahriye G. ile Süleyman G. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberin Devamı

Melikgazi ilçesi Osmankavuncu Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde 4 katlı binanın son katında oturan Süleyman G., saat 13.30 sıralarında iddiaya göre, eşi Fahriye G. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Çıkan tartışma sonrası Süleyman G., evde yangın çıkardı.

Kısa sürede büyüyen alevler, daireyi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası da kavga eden çift, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Melikgazi#Yangın

BAKMADAN GEÇME!