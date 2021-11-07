Kayseri Kitap Fuarı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

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Önceki yıllarda ziyaretçi rekoru kırılan ve alanında örnek gösterilen 4. Kayseri Kitap Fuarı’nın yine aynı coşku ve verimlilikle yapılmasının önemine işaret edilen açıklamada, ünlü yazarlar ve yayınevlerinin pandemi şartları da dikkate alınarak daha sağlıklı koşullarda kitap dostlarıyla bir araya getirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştı. Kayseri Kitap Fuarı için tarih belirlendi.

KAYSERİ KİTAP FUARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Kayseri Kitap Fuarı, 3-12 Aralık tarihleri arasında yapılacak. 270 yazar, 200 yayınevinin katılmasının beklendiği organizasyonun Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanında gerçekleşmesi bekleniyor.