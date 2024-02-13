Kayıp Rojvelat’tan acı haber

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Aile, bir sonuç alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Ekipler aramalarını sürdürürken, önceki gün akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında kıyafetler bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakınları, kıyafetlerin Rojvelat’a ait olduğunu söyledi. Ekipler bölgedeki arama çalışmalarını dün sabah saatlerinde yoğunlaştırdı. Rojvelat Kızmaz’ın yakınları, arama çalışmalarını endişe ve gözyaşları içinde izledi. Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, Rojvelat Kızmaz’ın cansız bedenine ulaştı. Kızmaz’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.