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Kayıp genç kadının baraj gölünde cansız bedeni bulundu

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#Rojvelat Kızmaz#Batman#Batman Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 13:41

Batman'da 9 Şubat'ta evinde çıkıp, haber alınamayan Rojvelat Kızmaz'ın (26) baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.

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Merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde oturan Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat'ta sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve dönmeyince ailesi, kendi imkanlarıyla Kızmaz'ı aradı. Aile, bir sonuç alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu.

Kayıp genç kadının baraj gölünde cansız bedeni bulundu

Kızmaz'a ait kıyafetlerin dün akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Veysel Eroğlu Baraj Gölü kenarında bulunduğu ihbarı sonrası bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayıp genç kadının baraj gölünde cansız bedeni bulundu

Dron destekli aramalar sonucunda Kızmaz'ın cesedi, kıyafetlerin bulunduğu alana yakın gölde bulundu. Bu sırada haberi duyup, kıyıda bekleyen bir kişi göle atlarken, ekipler cesedi sudan çıkardı. Cenaze morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Kayıp genç kadının baraj gölünde cansız bedeni bulundu

 

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#Rojvelat Kızmaz#Batman#Batman Haberleri

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