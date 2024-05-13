Kayıp Dilara’dan acı haber

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Telefonun saatlerce kapalı olmasından şüphelenen aile akşam saatlerinde durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri 8 gün sonra Dilara’nın toprağa gömülü haldeki cesedini buldu. Ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

‘EVLENMEZSEN ÖLDÜRÜRÜM’

Ağabey Sidar Günana, “Gözaltına alınanlar arasındaki S.K., kardeşime ‘Seni seviyorum. Benimle evlenmezsen seni öldürürüm’ dedi. Kardeşim de ‘Ben evlenmiyorum’ dedi. Ben bunu zaten emniyetteki ifademde söyledim. Olayın bu raddeye geleceğini bilmiyordum. S.K. ve yakınları gözaltında. Bunlar içeriden çıkmasın. Anneler Günü’nde anneye verilecek en büyük acıdır bu” dedi. Anneler Günü’nde kızının acı haberini alan Zeycan Günana, “Bir an önce kızımı öldürenlerin bulunmasını istiyorum. Kızımı öldürenler, torunumu annesiz bırakanlar bulunsun istiyorum. Cezalarını çeksinler. Ben o zaman rahat edeceğim. Adalet istiyorum” diye konuştu.