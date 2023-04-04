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Katilin avukatlığını 1 yıl yapamayacak

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#Ceren Damar Şenel#Vahit Bıçak#Hasan İsmail Hikmet
Katilin avukatlığını 1 yıl yapamayacak
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

Avukat Vahit Bıçak’ın yargılandığı davada, mahkemenin sürpriz bir karara imza attığı ortaya çıktı. Mahkeme, avukat Vahit Bıçak’ın “vekâlet yetkisini kötüye kullandığı”na hükmetti ve bir yıl süre ile katil Hasan İsmail Hikmet’e avukatlık yapmasını yasakladı.

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Ankara’daki Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü. Sanık Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Davada, sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yaptığı savunmalarda, kullandığı tartışmalı ifadeler nedeniyle hakkında hakaret, kişini hatırasına hakaret suçlarından 10 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Mahkeme, 10 Mart tarihinde yargılamayı tamamlayarak, Avukat Bıçak’a alt sınırdan uzaklaşarak ve iyi hal indirimi yapmadan ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme gerekçeli kararını tamamlayarak taraflara gönderdi. Gerekçeli kararda, “avukat olan sanığın eylemini duruşma sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle aynı zamanda vekâlet yetkisini kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirmiş olması nedeniyle TCK’nın 53/5 maddesi uyarınca cezanın infazından sonra işlemek üzere takdiren 1 yıl süre ile bu vekâlet yetkisinin kullanılmasının yasaklanmasına” karar verildiği belirtildi.

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#Ceren Damar Şenel#Vahit Bıçak#Hasan İsmail Hikmet

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