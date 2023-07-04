Katil evlatlar! Evi de ateşe verdi

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Samsun Alaçam’da Doğukan Ak (24), boşandığı annesinin 2 katlı müstakil evinde oturan babası Yaşar Ak (47) ile önceki gece eşini taciz ettiği iddiasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Doğukan Ak, elindeki tüfekle önce babaannesi Safinaz Doğan’ı (68) başına vurup darp etti, ardından da babasını öldürdü.

TEKERİNE ATEŞ EDEREK DURDURDULAR

Doğukan Ak, daha sonra evi ateşe verip yoldan geçen birinin otomobilini silah tehdidiyle gasp ederek kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralı Safinaz Doğan hastaneye kaldırıldı. Doğukan Ak, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri, otomobili tekerine ateş ederek durdurdu. Yakalanan Doğukan Ak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Öte yandan öldürülen Yaşar Ak’ın daha önce de kendi kızına yönelik ‘cinsel taciz’ suçundan hüküm giydiği, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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Öldürülen baba Yaşar Ak

Manisa Yunusemre’de de dün 02.00 sıralarında Ozan Urhan (27), henüz belirlenemeyen nedenle annesi Beyaz Urhan (52) ile tartıştı. Ozan Urhan, bir süre sonra annesi Beyaz Urhan’ı belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Beyaz Urhan kanlar içerisinde yerde kalırken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Ozan Urhan ise motosikletiyle kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde yaptığı kontrolde anne Beyaz Urhan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

YA EVİNİN ÖNÜNDE ÖNLEM ALINMASAYDI

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Ozan Urhan’ın bir süredir aralarında sorun olduğu öğrenilen kız arkadaşını, olayın ardından ölümle tehdit ettiği bilgisine ulaştı. Urhan’ın kız arkadaşının İzmir’de yaşadığını belirleyen ekipler, evinin önünde önlem aldı. Polis ekipleri, bir süre sonra motosikletiyle sokağa giren Urhan’ı yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada suç aleti tabanca ve 9 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli, sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulup tedavi gördüğü öğrenilen Ozan Urhan’ın annesini öldürmeden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından fotoğrafını, Yıldız Tilbe’nin ‘Gülüm’ şarkısıyla paylaştığı görüldü.