Kaş’ta kaçak yapı bilmecesi

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Özellikle villa turizmi ile öne çıkan Antalya Kaş’ta son yıllarda kaçak yapı sayısında artış yaşandı. Kaş Belediyesi’nin 2018 yılından bu yana ilçe sınırları içerisinde yaptığı denetimlerde, aralarında yabancılara da ait 3 bin 719 kaçak yapı tespit edildi. Belediye; Hazine ve Maliye arazileri ile kıyı kenarında ve tapulu arazilerdeki kaçak yapıların yıkımı için ihale ilanı yayımladı. İhalede, 2018 yılında 432, 2019 yılında 536, 2020 yılında 415, 2021 yılında 717, 2022 yılında 868, 2023 yılında 750 kaçak yapı tespit edildiği belirtildi. İhalenin şartnamesinde, yıkımın yüzde 10’luk kısmının 2023 yılında, yüzde 90’lık kısmının 2024 yılında yapılacağı ve 31 Mart 2024 tarihine kadar bitirileceği, yıkım ve tahliyelerde polis, jandarma ve zabıta tarafından önlemlerin alınacağı bildirildi. 28 Kasım’da yapılan ihale, katılım olmadığı için iptal edildi.

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Kaş Belediyesi tarafından 2015 yılında 1263 kaçak yapının yıkımı, 2016 yılında 1868 kaçak yapının yıkımı, 2017 yılında 2 bin 67 kaçak yapının yıkımı için 2 kez ihaleye çıkıldı. Ancak bu ihaleler, teklif verilmemesi nedeniyle iptal edildi. 2018 yılında çıkan ‘İmar Barışı’nın ardından 2020 yılına kadar ihale yapılmadı ve tespit edilen kaçak yapı sayısında düşüş yaşandı. 2020 yılında 274 kaçak yapının yıkımı, 2022 yılında 2 bin 152 kaçak yapının yıkımı, 2023 nisan ayında 3 bin 162 ve son olarak 2023 kasım ayında toplam 3 bin 719 kaçak yapının yıkımı için ihaleye çıkıldı. Ancak bu ihaleler de kimse katılmadığı için iptal edildi. İptal edilen son ihale ile 8’inci kez kaçak yapıların yıkım ihalesi iptal edilmiş oldu.

‘BELEDİYENİN KENDİ EKİPLERİ Mİ YOK’

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Murat Akoy, ‘İmar Barışı'nın duyulması üzerine Kaş'ta çok hızlı şekilde kaçak yapı yapıldığını söyledi. Akoy, “6 Şubat depremlerinde gördük ki imar afları sonrası yapılan işler sonucunda bunları yaşadık. Kaş’ta 17 bin kaçak olduğu söyleniyor. TÜİK'in verilerine baktığımızda, neredeyse bir Kaş kadar daha kaçak oluşmuş. Böyle bir kontrolsüzlük. Kaş, bir imar planı bekliyor. 3 kez plan geldi ve iptal edildi. Bu nasıl olabilir? Belediyenin kendi ekipleri mi yok? 3 bin 719 yapı için ihaleye çıkıyor. Bu sayıdaki yapıyı kim, hangi arada yıkacak? Bu nasıl bir takvimdir? Gerçekçi bir şekilde çıkarmak gerekir. Öncelikle Kaş merkezi ihaleye çıkarırsınız, daha sonra devam edersiniz. Sadece ‘usulüne uyduk’ demek istiyorlar” dedi.