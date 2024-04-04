×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kaş'ta göreve başlayan başkan Erol Demirhan, eve dönerken kaza geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#Kaş#Antalya#Seçim2024
Kaşta göreve başlayan başkan Erol Demirhan, eve dönerken kaza geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 11:07

Antalya'nın Kaş ilçesinde 31 Mart'ta Belediye Başkanı seçilen CHP'li Erol Demirhan, mazbata ve devir teslim töreninin ardından eve dönüşte otomobiliyle kaza yaptı. Yol kenarındaki kayalıklara çarpan Demirhan, kazayı yara almadan atlattı.

Haberin Devamı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kaş Belediye Başkanı seçilen CHP'li Erol Demirhan, dün öğle saatlerinde yapılan mazbata ve ardından düzenlenen devir teslim töreniyle görevine resmen başladı.

Törenlerden sonra kendi otomobiliyle eve dönen Demirhan, Kalkan-Ova kara yolunda aracın kontrolünü kaybetti. Demirhan'ın kullandığı otomobil, yol kenarındaki kayalıklara çarpıp durdu.

Demirhan'ın yara almadığı kazada, araçta hasar meydana geldi. Kaza sırasında yalnız olduğu belirtilen Erol Demirhan'ın daha sonra evinde dinlenmeye çekildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaş#Antalya#Seçim2024

BAKMADAN GEÇME!