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Kasır nedir? İstanbul'un meşhur kasırları

#Kasır#Kasır Nedir#Kasır Tarihi
Kasır nedir İstanbulun meşhur kasırları

Kasırlar, Osmanlı'dan kalan harika mimarilere sahip yapılardır. Lale Devri ile Osmanlı başkentinde lüks tüketimi arttıkça Boğaziçi’nin tüm sahili kasırlar ve saraylarla dolmaya başladı. Peki, kasır nedir?

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Kasır, hükümdarlar için şehir dışında yaptırılmış küçük saray veya köşktür. Anadolu beyliklerinin ve valilerinin, tehlikelere karşı savunma tedbirlerine sahip olan binalarına da kasır denirdi. Bu tip kasırlar, şehirlerin yüksek yerlerinde yapılan hisarların içerisinde, iç kaleler özelliğindedir.

MEŞHUR KASIRLAR

Ihlamur Kasrı

Ihlamur Kasrı, Beşiktaş ve Nişantaşı arasındaki vadide yer alan Ihlamur Mesiresi'ndeki kasırdır. Buraya Abdülmecit tarafından Nigoğos Balyan'a "Merasim Köşkü" ile "Maiyet Köşkü" olarak adlandırılan iki kasır yaptırılmıştır. Bunlardan Merasim Köşkü, Ihlamur Kasrı'dır.

Aynalıkavak Kasrı

Tersane Sarayı olarak da bilinen Aynalıkavak Kasrı, Haliç’teki eski yalı ile sarayların içinde günümüze kalan tek yapıdır. Aynalıkavak Kasrı’nın bahçesi İstanbul tarihini derinden hissettirecek bir atmosfere sahip. I. Selim döneminde Haliç’e tersane yapılmasıyla burası önem kazanmış. İstanbul’un iç denizi olan Haliç kıyısında bulunan kasır, Tersane Bahçesi olarak da anılmıştır. Tersane Bahçesi’nde, 1613 yılında sarayın ilk binaları yapılmış. IV. Murad ve Sultan İbrahim’de ilave binalar ekleyerek burayı genişletmişler.

Küçüksu Kasrı

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Küçüksu Kasrı, İstanbul'un Küçüksu semtinde, Üsküdar-Beykoz sahil boyu üzerinde bulunuyor. Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan kasır 1856 yılında tamamlanmıştır.

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