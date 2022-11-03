Kasımda Antalya başkadır

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Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Antik Kenti ile iç içe olan dünyaca ünlü Patara Plajı’nda sezon bir ay uzatıldı. 18 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun plajları arasında yer alan Patara Plajı’nın 12 kilometrelik bölümü, Kaş sınırları içinde buluyor. Kaş yönünde yer alan antik plajın 4 kilometrelik bölümünde, Kaş Belediyesi tarafından işletilen tesisler yer alıyor. Bu tesisler, yıllardır Kaş Belediyesi tarafından 31 Ekim tarihi itibarıyla kapatılıyordu. Ancak bu yıl kasım ayı başında havaların çok güzel gitmesi, plaja özellikle yabancı turist akınının devam etmesi dolayısıyla, Kaş Belediyesi tarafından tesislerin kapatılması kasım sonuna kadar uzatıldı. Diğer yandan Konyaaltı Plajı da güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğruyor.

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‘GÜNDE 1.500 KİŞİ GELİYOR’

Patara Plajı’ndaki tesislerin sorumlusu Ali Pehlivan, “Patara Plajı’na geçen yıllarda ekim ayı sonunda her gün yüze yakın yerli ve yabancı turist geliyordu. Bu yıl havanın güzel gitmesi, sakinliği dolayısıyla şu anda plaja bin ile bin 500 kişi geliyor. Gelenlerin yüzde doksanı Rus, İngiliz, Alman ve İtalyan turistler. Her gün saat ondan sonra plaj dolmaya başlıyor. Kaş Belediye Başkanı’mız Mutlu Ulutaş tesislerin kapatılma tarihini kasım ayı sonunda kadar uzattı. İlk kez böyle sezon uzuyor. Hepimiz ülkemiz ve kendimiz adına mutluyuz” dedi.