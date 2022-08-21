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Kartal sahilde bomba paniği: SAS ekipleri çağrıldı

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#Kartai#El Bombası#Panik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 18:50

Kartal sahiline yüzmeye gelen vatandaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta el bombası olduğunu iddia etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken SAS ekiplerinin gelerek olaya müdahalesi bekleniyor.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Kartal sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, sahile yüzmeye gelen vatandaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta 2 metre derinlikte olan bir cisimle karşılaştı. Cismin el bombası olduğunu iddia eden çevredeki vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken deniz polisi ve kıyı emniyet personeli de çalışmalara destek verdi. Bomba olduğu değerlendirilen parçayı etkisiz hale getirme çalışmaları içinse SAS ekipleri de adrese sevk edildi.

Kartal sahilde bomba paniği: SAS ekipleri çağrıldı

“EL BOMBASI OLDUĞUNU FARK ETTİK”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaşlardan, “Denizde sarılı bir şekilde bulunan el bombası olduğunu fark ettik. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Onlar da adrese geldi. Şimdi de SAT ekipleri bekleniyor” diye konuştu. 

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#Kartai#El Bombası#Panik

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