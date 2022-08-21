Kartal sahilde bomba paniği: SAS ekipleri çağrıldı

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Olay, saat 14.00 sıralarında Kartal sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, sahile yüzmeye gelen vatandaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta 2 metre derinlikte olan bir cisimle karşılaştı. Cismin el bombası olduğunu iddia eden çevredeki vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken deniz polisi ve kıyı emniyet personeli de çalışmalara destek verdi. Bomba olduğu değerlendirilen parçayı etkisiz hale getirme çalışmaları içinse SAS ekipleri de adrese sevk edildi.

“EL BOMBASI OLDUĞUNU FARK ETTİK”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaşlardan, “Denizde sarılı bir şekilde bulunan el bombası olduğunu fark ettik. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Onlar da adrese geldi. Şimdi de SAT ekipleri bekleniyor” diye konuştu.